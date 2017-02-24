Britanya’ya göç oranlarında dramatik düşüş

Office for National Statistics (ONS)’un yayınladığı rapora göre bu senenin Britanya göç oranlarında 49,000 kişilik bir düşüş yaşandığı belirtildi. Rapora göre ülkenin net göç alma sayısı bu sene 273,000 civarında oldu.

ONS’un açıklamasına göre geçtiğimiz son iki senedir ilk kez göç oranları 300,000’lerin altında seyir etti. Nitekim, hükümetin öngördüğü 100,000’lerin hala üstünde olan göç rakamlarına dair Home Office’in bu konuda daha hassas davranacağı düşünülüyor.

BBC’de yayınlanan habere göre bu senenin net göç alım rakamlarının 596,000 civarlarında olması bekleniyordu. Göç alımının düşüşüne rağmen Brexit süreci ile beraber AB vatandaşlarının Britanya pasaportuna başvurularında yine rekor sayılar olduğu belirtildi.