Doris Fırtınası kaos yarattı— 24 Şubat 2017
İngiltere basını, Çarşamba gecesi itibariyle İngiltere’yi etkisi altına alan Doris Fırtınası’nı manşetlerine taşıdı.
İngiltere basını, Çarşamba gecesi itibariyle İngiltere’yi etkisi altına alan Doris Fırtınası’nı manşetlerine taşıdı.
Guardian gazetesi, Doris Fırtınası’nın kaosa yol açtığını aktarırken yollarda ve tren hatlarında neden olduğu zorluklardan bahsediyor.
Saatte 100 mil hız ile ilerleyen fırtına yüzünden Wolverhampton şehir merkezinde 29 yaşındaki bir kadın başına çarpan ‘kahve masası’ büyüklüğünde bir çatı parçasının etkisiyle hayatını kaybetti.
Fırtına yüzünden sürücüler düşen ağaçlar ve buzlanma ile mücadele etmek zorunda kaldı.
Tren seferlerinde ise aksaklıklar yaşandı. (bbctürkçe)
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