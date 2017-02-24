‘Erdoğan’ı eleştirenleri gözetleyin’

Britanya’ya göç oranlarında dramatik düşüş— 24 Şubat 2017
Office for National Statistics (ONS)’un yayınladığı rapora göre bu senenin Britanya göç oranlarında 49,000 kişilik bir düşüş yaşandığı belirtildi.
Telegraph gazetesi, Alman Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesine dayandırdığı haberinde Türkiye hükümetinin Batı Almanya’daki öğretmenlere ve ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirenler hakkında casusluk yapılmasını istediğini öne sürdü.
Kuzey Ren-Vestfalya Konsolosluğu’nun Erdoğan’ı eleştiren öğretmenlerin bildirilmesini istediği iddia edildi.
Eğitim ve Bilim Birliği (GEW) sözcüsü Sebastian Krebs, imamların da katıldığı akşamüstü toplantılarında ailelerden eleştirel öğretmenlere dair her türlü bilgi ve görüntünün aktarılmasının talep edildiğini belirtti. (bbctürkçe)
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