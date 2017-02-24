“TÜRKİYE, Ortadoğu ve bölgedeki güncel gelişmeler” paneline katılanlar farklı açılardan değerlendirmelerde bulunan konuşmacılar, “Referandumda “Hayır” çıkarsa AKP haliyle püskürtülecek” ifadelerine bulundu.

Britanya Demokratik Güç Birliği (BDGD) tarafından geçen hafta sonu düzenlenen panele Türk Kürt Toplum Dayanışma Merkezi ev sahipliği yaptı.

Türkiye ve bölgedeki gelişmeleri karamsar bulan konuşmacılar, umutlarını yitirmediklerini vurguladılar. BDGD Temsilcilerinden Türkan Budak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları Türkiye’den Faik Bulut ve Mustafa Yalçıner ile Fransa’dan Erdal Emre oldu. Panel Erdal Emre’nin konuşması ile başladı.

Emre, Nisan ayında yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna “Hayır” dediklerini ama 12 Eylül Anayasası’nı ise kabul etmediklerini vurguladı. Suriye konusuna da değinen Emre, Rojova kadınlarının sergiledikleri direncin Fransa’daki yansımalarını anlattı. “Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, gerilla kıyafetleri giyen Nesrin Abdullah ve Asya Abdullah’ı makamında kabul etti. Geleneksel kıyafetleri resmi makamda kabul etmek, diplomaside “Sizi resmen tanıyorum.” demektir.” diyen Emre, cihatçıların inançlarına göre bir kadının kurşunu ile ölmenin cehenneme gitme sebebi olduğunu ifade etti.

Emre’nin ardından söz verilen Mustafa Yalçıner ise Türkiye’de artan muhafazakar düşünce, söylem ve eylemlerin ulusun tamamını yansıtmadığını ve diğer kesimler üzerinde baskı ve yer yer şiddete dönüştüğünü ifade etti. Referanduma da değinen Yalçıner, “Hayır çıkarsa AKP haliyle püskürtülecek, fakat yine de sert tutumundan ödün vermeyecektir” dedi.

Son konuşmacı Faik Bulut ise Amerika, Avrupa, Suriye ve Türkiye’yi değerlendirdi. Amerika’da Donald Trump’ın başkan seçilmesinin tüm dünyada demokrasiyi tehlikeye soktuğunu savunan Bulut, Avrupa’da gün geçtikçe artan ırkçı yaklaşım ve eylemlerin ise korkutucu seviyeye ulaştığını ifade etti. Bulut, Suriye’de kabileler ve mezhepler arasında başlayan iç savaşın büyüyerek kontrolden çıktığını ifade ederek, Türkiye’ye komşu topraklarda artık devletler arası güç ve gövde gösterilerinin yapıldığını anlattı. Türkiye’yi bekleyen çok önemli referandumu “Hayır sonucu çıkması AKP’nin hızını kesebilir.” şeklinde yorumlayan Bulut, referandumdan “Evet” çıkması halinde de ülkedeki kaotik durumun sürebileceğini savundu.