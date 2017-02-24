John Lewis 387 çalışanı işten çıkaracak— 24 Şubat 2017
İngiltere’nin en büyük giyim, ev tekstili ve elektronik ürün zincirlerinden John Lewis 387 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
“TÜRKİYE, Ortadoğu ve bölgedeki güncel gelişmeler” paneline katılanlar farklı açılardan değerlendirmelerde bulunan konuşmacılar, “Referandumda “Hayır” çıkarsa AKP haliyle püskürtülecek” ifadelerine bulundu.
Britanya Demokratik Güç Birliği (BDGD) tarafından geçen hafta sonu düzenlenen panele Türk Kürt Toplum Dayanışma Merkezi ev sahipliği yaptı.
Türkiye ve bölgedeki gelişmeleri karamsar bulan konuşmacılar, umutlarını yitirmediklerini vurguladılar. BDGD Temsilcilerinden Türkan Budak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları Türkiye’den Faik Bulut ve Mustafa Yalçıner ile Fransa’dan Erdal Emre oldu. Panel Erdal Emre’nin konuşması ile başladı.
Emre, Nisan ayında yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna “Hayır” dediklerini ama 12 Eylül Anayasası’nı ise kabul etmediklerini vurguladı. Suriye konusuna da değinen Emre, Rojova kadınlarının sergiledikleri direncin Fransa’daki yansımalarını anlattı. “Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, gerilla kıyafetleri giyen Nesrin Abdullah ve Asya Abdullah’ı makamında kabul etti. Geleneksel kıyafetleri resmi makamda kabul etmek, diplomaside “Sizi resmen tanıyorum.” demektir.” diyen Emre, cihatçıların inançlarına göre bir kadının kurşunu ile ölmenin cehenneme gitme sebebi olduğunu ifade etti.
Emre’nin ardından söz verilen Mustafa Yalçıner ise Türkiye’de artan muhafazakar düşünce, söylem ve eylemlerin ulusun tamamını yansıtmadığını ve diğer kesimler üzerinde baskı ve yer yer şiddete dönüştüğünü ifade etti. Referanduma da değinen Yalçıner, “Hayır çıkarsa AKP haliyle püskürtülecek, fakat yine de sert tutumundan ödün vermeyecektir” dedi.
Son konuşmacı Faik Bulut ise Amerika, Avrupa, Suriye ve Türkiye’yi değerlendirdi. Amerika’da Donald Trump’ın başkan seçilmesinin tüm dünyada demokrasiyi tehlikeye soktuğunu savunan Bulut, Avrupa’da gün geçtikçe artan ırkçı yaklaşım ve eylemlerin ise korkutucu seviyeye ulaştığını ifade etti. Bulut, Suriye’de kabileler ve mezhepler arasında başlayan iç savaşın büyüyerek kontrolden çıktığını ifade ederek, Türkiye’ye komşu topraklarda artık devletler arası güç ve gövde gösterilerinin yapıldığını anlattı. Türkiye’yi bekleyen çok önemli referandumu “Hayır sonucu çıkması AKP’nin hızını kesebilir.” şeklinde yorumlayan Bulut, referandumdan “Evet” çıkması halinde de ülkedeki kaotik durumun sürebileceğini savundu.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak