John Lewis 387 çalışanı işten çıkaracak— 24 Şubat 2017
İngiltere’nin en büyük giyim, ev tekstili ve elektronik ürün zincirlerinden John Lewis 387 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
İngiltere‘nin en büyük giyim, ev tekstili ve elektronik ürün zincirlerinden John Lewis 387 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada gelecek dönemde mağazalarla çalışan sayısının azaltılacağı, online alışveriş hizmetlerine ağırlık verilerek bu alanda yeni çalışanların istihdam edileceği kaydedildi.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan John Lewis’in Operasyon Direktörü Dino Rocos, “Bu değişim faaliyetlerimizi modernleştirmemizi ve müşterilerimizin talep ettiği ihtiyaçları karşılamamızı sağlayacak.” şeklinde konuştu.
John Lewis perakende şirketlerinin en yüksek yıllık satış rakamlarına ulaştığı Noel döneminde satışlarının yüzde 40’ını internet üzerinden yapmıştı. (aa)
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