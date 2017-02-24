Kirli hava Londra’da yılda 40 bin can alıyor

Avrupa Konseyi, hava kirliliği nedeniyle İngiltere’de bir yıl içerisinde yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

HAVA kirliliğini önlemesi için İngiltere’ye çağrıda bulunan Avrupa Konseyi, vahim düzeye ulaşan nitrojen dioksit seviyesinin kalp ve akciğer rahatsızlıkları olan kişilerde ölümle sonuçlandığını öne sürdü. Avrupa Birliğinin en gelişmiş beş ülkesi Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere’nin hava kirliliği hususunda önerilen sınırı ihlal ettikleri ve harekete geçmeleri için iki ay süre verildiği öğrenildi.

1952’de Londra’da görülen yoğun hava kirliliği sebebiyle 4 günde yaklaşık 12 bin kişi hayatını kaybetmişti.