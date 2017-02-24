Londra Gazete
Son haberler
24 Şubat 2017 - Barış için sahne aldılar
24 Şubat 2017 - Artı-Bir platformu çalışmalarına başladı
23 Şubat 2017 - Bora Aksu moda haftasında damga vurdu
23 Şubat 2017 - “Artık sorumlu bir Cumhurbaşkanı istiyoruz!”
23 Şubat 2017 - Tek adam yönetimine HAYIR”
Home / İngiltere ve Londra / Kirli hava Londra’da yılda 40 bin can alıyor

Kirli hava Londra’da yılda 40 bin can alıyor

— 24 Şubat 2017

Avrupa Konseyi, hava kirliliği nedeniyle İngiltere’de bir yıl içerisinde yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

HAVA kirliliğini önlemesi için İngiltere’ye çağrıda bulunan Avrupa Konseyi, vahim düzeye ulaşan nitrojen dioksit seviyesinin kalp ve akciğer rahatsızlıkları olan kişilerde ölümle sonuçlandığını öne sürdü. Avrupa Birliğinin en gelişmiş beş ülkesi Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere’nin hava kirliliği hususunda önerilen sınırı ihlal ettikleri ve harekete geçmeleri için iki ay süre verildiği öğrenildi.

1952’de Londra’da görülen yoğun hava kirliliği sebebiyle 4 günde yaklaşık 12 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Okunma Sayısı: 77
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 834

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close