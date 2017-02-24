Leicester City, Claudio Ranieri’yi kovdu

John Lewis 387 çalışanı işten çıkaracak— 24 Şubat 2017
İngiltere’nin en büyük giyim, ev tekstili ve elektronik ürün zincirlerinden John Lewis 387 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
İngiltere Premier Lig’in tüm otoriteleri şaşırtarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Leicester City’de deprem var.
Leicester City yönetimi, bu küçük kulübü İngiltere Premier Lig’de şampiyon yapan, belki de yüzyılın en büyük başarısına imza atan 65 yaşındaki İtalyan teknik adam Claudio Ranieri’nin görevine son verdi. (haberler.com)
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