Leicester City, Claudio Ranieri’yi kovdu

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla (Brexit) Ankara Anlaşması’na taraf olmaktan da çıkacağını ancak bu anlaşmayla İngiltere’de bulunan Türklerin olumsuz etkilenmemesi için iki ülke arasında görüşmelerin başladığını söyledi. Mart ayında Brexit sürecini resmi olarak başlatmaya hazırlanan İngiltere’de, AB ve Türkiye arasındaki Ankara Anlaşması’ndan yararlanarak bulunan yaklaşık 20 bin Türk vatandaşının Brexit sonrasındaki durumunun ne olacağı…