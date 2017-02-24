LTM, uzatmada kupadan elendi

Doris Fırtınası kaos yarattı— 24 Şubat 2017
İngiltere basını, Çarşamba gecesi itibariyle İngiltere’yi etkisi altına alan Doris Fırtınası’nı manşetlerine taşıdı.
London Sunday Veteran Cup yarı finalinde Londra Türk Master (LTM) takımı, normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda yediği gollerle Livingstoe’a 5-2 yenilerek elendi.
Rakip sahada oynanan karşılaşmada uzun süre başa baş mücadele veren LTM, oyunun ilk yarısında soyunma odasına 2-2’lik skorla gitti. İkinci 45 dakikada taraflar skoru değiştiremedi. Maçın uzatma bölümünde LTM kalesimde üç gol görerek kupaya veda etti. LTM Başkanı Ümit Çıkıkçıoğlu, karşılaşmanın normal süresinin son 10 dakikasına inanılmaz üç gol kaçırdıklarını söyleyerek, “Rakibimiz bizden iyi değildi. Ancak iki hızlı adamlarıyla uzatma bölümlerinde üç gol buldular. Finali kaçırdığımız için üzgünüz. Artık yolumuza lig ve kupada devam edeceğiz” dedi.
Barnet Veteran Lig Kupası’nda ise Waltham Forest, rakip sahada Persian’a 4-1 kaybederken, Anatolians da yine dış sahada Globe Rangers’a 6-1 galip geldi.
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