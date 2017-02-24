Mehmetçik fırsat tepti: 3-3

John Lewis 387 çalışanı işten çıkaracak— 24 Şubat 2017
İngiltere’nin en büyük giyim, ev tekstili ve elektronik ürün zincirlerinden John Lewis 387 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
Edmonton Community School sahasında oynanan İkinci Küme’deki haftanın maçında Mehmetçik ile Yeşilada 3-3 berabere kaldı. Son dakikalara 3-1 önde giren Mehmetçik, beklemediği iki golü kalesinde gördü.
Ellieot Mehmetçik’e ilk golü kazandırdı. Buna 25. dakikada İrfan Erdoğan karşılık verince devre 1-1 sonuçlandı. Son bölüme iyi başlayan Mehmetçik, Azer’in kafa ve Cem’in golleriyle skoru 3-1 yaptı. Oyunu bırakmayan Yeşilada, son beş dakika içinde frikik atışı sonrası Cenk Tufan’ın, korner atışını takiben de Nicholas Riley’in vuruşlarıyla skorda eşitliği yakaladı: 3-3.
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