Pide, kebap, kaliteli servis-hizmet, hepsi: LEVANTE PİDE RESTAURANT’TA

Britanya’ya göç oranlarında dramatik düşüş— 24 Şubat 2017
Office for National Statistics (ONS)’un yayınladığı rapora göre bu senenin Britanya göç oranlarında 49,000 kişilik bir düşüş yaşandığı belirtildi.
Güney Londra’nın Lewisham bölgesinde yıllardır zengin menüsü ile kaliteli hizmetini geniş bir kesimin beğenisine sunan Levante Pide Restaurant’a ilgi her geçen gün artıyor. Menüleri yediden yetmişe herkese hitap eden ve lezzetleri damaklarda tat bırakan Levante Pide, günün her saati talep görüyor.
Ali Bora yönetiminde, 187 Lewisham High Street, London, SE13 6AA adresinde hizmet veren Levante Pide Restaurant’ın sosyal medya paylaşımları da yüksek oranda beğeni alıyor.
Güney Londra’nın en iyi restoranları arasında gösterilen Levante Pide’den rezervasyonlarınızı 020 8297 6266 numaralı telefonu arayarak yaptırabilirsiniz.
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