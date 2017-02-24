‘Vergiler IŞİD’i fonlamak için mi kullanılıyor?

John Lewis 387 çalışanı işten çıkaracak— 24 Şubat 2017
İngiltere’nin en büyük giyim, ev tekstili ve elektronik ürün zincirlerinden John Lewis 387 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
Bu haftanın başında Irak’ın Musul kentinde kendini patlatan İngiliz vatandaşı Jamal al-Harith’in Manchester’daki bir cihatçı hücresiyle bağlantısının olabileceği İngiliz gazetelerinde yer alıyor.
Guardian gazetesi, al-Harith’in eşinin televizyonda yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, al-Harith’in IŞİD tarafından Guantanamo’daki hapishaneden çıktıktan sonra 2013 yılında radikalleştirildiğini kaleme alıyor.
Telegraph gazetesi al-Harith’in Manchester’daki onlarca kişiyi örgüte katmış olabileceğini vurguluyor.
İngiliz hükümetinin Guantanamo’dan çıkanlara yardım verdiğini hatırlatan gazete, İngiliz vergi mükelleflerinin parasının IŞİD’i fonlamak için kullanılmış olabileceğine dikkati çekiyor. (bbctürkçe)
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