Veteranlardaki heyecan bir başka

Britanya’ya göç oranlarında dramatik düşüş— 24 Şubat 2017
Office for National Statistics (ONS)’un yayınladığı rapora göre bu senenin Britanya göç oranlarında 49,000 kişilik bir düşüş yaşandığı belirtildi.
Locus Estate O35 ve O45 Liglerinde futbol ustalarının ilerlemiş yaşlarına karşın, heyecan ve kazanma arzularını sürdürüyor olmaları maçlara ayrı tat katıyor.
Geçtiğimiz Pazartsi akşamı da New River Sports Centre’da çekişmeleri maçlar izlenirken, O35 kategorisinde Anatolia, 3-1’lik Adana Demirspor galibiyetiyle liderliğini korudu. Mücadele temposu yüksek ama gol olmayan maçta Akova ile Narlı FC bir puanla yetindi. Bu kümedeki diğer sonuçlar şöyle oldu:
Gaziantepspor-Kafkas Gençlik: 5-2, Kaleburnu-Yurtseven: 4-1, Diyarbakırspor-Yeni Boğaziçi: 1-1, Mavericks-Türkmenköy: 1-0
O45 kategorisindeki skorlar: Akdenizspor-Yeni Boğaziçi: 8-0, Euromed-Yavruvatan: 1-0, Vadili-Türkmenköy: 1-1.
Öte yandan Veteran Liglerinde haftanın en iyi dört ismi de belirlendi. Serdar Akbulut (Akova), Ali Mehmet (Yavruvatan), Fodi Cristo (Akova) ve Kuddusi Aslan (Narlı FC) en başarılılark olarak seçildi.
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