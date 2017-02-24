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Yeraltı sığınağında 1,2 milyon dolarlık esrar tarlası

— 24 Şubat 2017

İngiltere’nin Wiltshire bölgesindeki eski bir nükleer yeraltı sığınağında esrar tarlası bulundu.

Polis, Chilmark Yerel Hükümet Karargahı’na yapılan baskında 1,2 milyon dolar değerinde binlerce kenevir bitkisi ele geçirdi.

Çarşamba gecesi gerçekleştirilen operasyonda polis, “girişi neredeyse mümkün olmayan” sığınağa ancak aradıkları 6 şüpheli dışarı çıktıklarında girebildi.

Polis müfettişi Paul Franklin, kapı açıldıktan sonra düzeneğin ne kadar büyük olduğunu keşfettiklerini söylüyor.

Franklin, “Binada yaklaşık 20 oda var ve bina 2 kat” diyor.

 “BULDUĞUMUZ EN BÜYÜK EKİN”

Franklin, “Neredeyse her oda toptan satış için üretilen kenevir bitkisiyle doluydu ve eskiden kalan bitkilere dair kalıntılar vardı” dedi ve bunun ülkedeki en büyük ekinlerden olduğunu ekledi.

15, 19 ve 37 yaşlarında 3 kişi esrar ürettikleri şüphesiyle gözaltına alındı.

27, 30 ve 45 yaşlarındaki diğer 3 kişiyse esrar üretimi ve insan kaçakçılığı şüpheleriyle gözaltına alındı.

Esrar üretilen Savunma Bakanlığı’na ait eski yeraltı sığınağı, 1980’de bölgede yaşayanları ve yerel hükümet yetkililerini nükleer bir saldırıdan korumak için yapılmıştı. (bbctürkçe)

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