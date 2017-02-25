Arsenal, Mesut Özil’e rest çekti

İngiltere‘nin en çok kar eden ve en çok nakit parası olan takımı Arsenal, Mesut Özil ve Alexis Sanchez’e istediği kontratı vermeyeceklerini ve bu taleplerle boyun eğmeyeceklerini iletti.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Alexis Sanchez ile Mesut Özil, kazandıkları 140 biner pound (165 bin euro) haftalık maaşla kulübün en çok kazanan oyuncuları durumunda bulundukları belirtildi. Her iki oyuncunun da 250 bin pounddan fazla haftalık maaş talep ettikleri ve Arsenal‘in asla bu seviyeye çıkmadığı, bu parayı vermeyi reddettiği yazıldı.

Oyuncular ve kulüp arasında uzun süredir devam etmesi ancak hiçbir gelişme kaydedilmemesi, oyuncuların taleplerinden inmemesi üzerine Arsenal Başkanı Sir Chips Keswick’in isteklerini yerine getirmeyecekleri ve taleplerine boyun eğmeyecekleri mesajı verdiğinin altı çizildi.

“YAYIN GELİRLERİ, OYUNCULARIN TALEPLERİNE YANSIDI”

Arsenal Başkanı Sir Chips Keswick, bu haberlere, “Neredeyse tüm as oyuncularımızla sözleşme yeniledik. Coquelin, Bellerin, Koscielny ve Giroud yeni kontratlarına imza attılar. Per Mertesacker ve Santi Cazorla‘nın kontratlarındaki opsiyonları kullanacağız. Sözleşme yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Premier Lig’de artan yayın gelirleri, oyuncuların maaş taleplerine de yansıdı tabii.” cevabını verdi.

ARSENAL’İN BANKALARDAKİ NAKİT PARASI 118.5 MİLYON EURO

Arsenal, bankalarda 118.5 milyon Euro nakit parası ve 6 ayda elde ettiği 14.8 milyon Euro karla Premier Lig’de bu alanda zirvede bulunuyor. (sporvadisi.com)