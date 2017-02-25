Londra Gazete
Son haberler
25 Şubat 2017 - 1917: Rusya’da özgürlüğün baharı
25 Şubat 2017 - Ünlü tasarımcı Zeynep Kartal ‘15 Temmuz’u unutturmuyor
25 Şubat 2017 - Limasollular Derneği UK’den ‘Kelebeklerin Dansı’na destek
25 Şubat 2017 - Seçmen kaydı için son gün 26 Şubat
24 Şubat 2017 - Brexit Ankara Anlaşmalıları nasıl etkileyecek
Home / Ticari / Güney Londra’da beş yıldır lezzetin adresi: HİSAR MEZE BAR RESTAURANT

Güney Londra’da beş yıldır lezzetin adresi: HİSAR MEZE BAR RESTAURANT

— 25 Şubat 2017

 

Güney Londra’nın Beckenham bölgesinde, ağırlıkla Akdeniz ve klasik Türk mutfağından lezzetler sunan Hisar Meze Bar Restaurant, başta İngilizler olmak üzere toplumun her kesiminden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Hayati Yılmaz ve Erkan Atalay ortaklığında beş yıldır başarılı işlere imza atan Hisar, menü zenginliğinin yanı sıra iç dekoruyla da büyük ilgi çekiyor.

Haftanın her günü talep alan Hisar Meze Bar Restaurant’ın muhteşem lezzetlerinden tatmak için 020 8650 0755 numaralı telefonu arayabilir veya 251 High Street Beckenham, Bromley, BR3 adresine gidebilirsiniz.

Haber Okunma Sayısı: 71
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 834

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close