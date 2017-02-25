Güney Londra’da beş yıldır lezzetin adresi: HİSAR MEZE BAR RESTAURANT

Bastonu silah sanıp vurdular— 25 Şubat 2017
İngiltere’nin Manchester kentinde, görme engelli bir kişi, bastonunu silah sanan polis memurları tarafından şok tabancasıyla vuruldu.
Güney Londra’nın Beckenham bölgesinde, ağırlıkla Akdeniz ve klasik Türk mutfağından lezzetler sunan Hisar Meze Bar Restaurant, başta İngilizler olmak üzere toplumun her kesiminden büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Hayati Yılmaz ve Erkan Atalay ortaklığında beş yıldır başarılı işlere imza atan Hisar, menü zenginliğinin yanı sıra iç dekoruyla da büyük ilgi çekiyor.
Haftanın her günü talep alan Hisar Meze Bar Restaurant’ın muhteşem lezzetlerinden tatmak için 020 8650 0755 numaralı telefonu arayabilir veya 251 High Street Beckenham, Bromley, BR3 adresine gidebilirsiniz.
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