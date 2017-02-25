İngiltere, Karadağ’ın AB üyeliğini destekliyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD‘den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, “İngiltere’nin Avrupa Birliği‘nden (AB) ayrılması Avrupa‘dan ayrıldığı anlamına gelmemektedir.” dedi.

Duncan, Karadağ‘ın başkenti Podgorica’daki temasları kapsamında, Başbakan Dusko Markovic ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karadağ‘ın en kısa sürede NATO üyeliğine kabul edilmesi gerektiğini belirten Duncan, “İngiltere, Karadağ‘ın AB ve NATO üyelik sürecini destekliyor.” ifadesini kullandı.

Duncan, İngiltere‘nin Batı Balkan ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek adına çalışmalarına devam edeceğinin altını çizerek, “İngiltere’nin AB‘den ayrılması Avrupa‘dan ayrıldığı anlamına gelmemektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

AB’nin genişleme politikasının Batı Balkan ülkeleri için son derece önemli olduğunu söyleyen Duncan, Karadağ‘ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında güçlü bir etken olduğunu kaydetti.

Başbakan Markovic ise ülkesinin İngiltere‘nin de aralarında bulunduğu partnerlerinin yardımıyla hukukun üstünlüğü ve organize suçla mücadele konularında gelişme gösterdiğine işaret ederek, “İngiltere, siber saldırılar konusunda Karadağ‘a yardım etmeye hazır.” diye konuştu.

Açıklamada ayrıca, Karadağ ve İngiltere‘nin turizm, enerji, tarım ve altyapı alanlarında ilişkilerini geliştirmeleri için gerekli şartların mevcut olduğu belirtildi. (aa)