İngiltere’de ara seçimden iktidar partisi karlı çıktı

İngiltere‘de yapılan ara seçimde iktidar partisi, ana muhalefetin elindeki bir milletvekilliğini aldı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Copeland ile batısındaki Stoke-on-Trent kentlerinde istifalarla boşalan milletvekillikleri için ara seçimlerin sonuçları açıklandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin geleneksel olarak güçlü olduğu kentlerde yapılan seçimlerden, Copeland’takini iktidardaki Muhafazakar Partinin adayı kazanırken, İşçi Partisi Stoke-on-Trent’te koltuğunu korudu.

Copeland’daki seçimle Başbakan Theresa May‘in liderliğindeki Muhafazakar Parti 1982’den bu yana ara seçim kazanan ilk iktidar partisi oldu.

İngiliz basını bugüne kadar hep İşçi Partili adayların milletvekili seçildiği Copeland’daki seçim galibiyetini, temmuz ayında başbakanlığa gelen May için önemli bir siyasi başarı olarak değerlendiriyor.

Basında yer alan yorumlara göre Copeland’daki mağlubiyet, uzun süredir parti içi muhalefetin hedefi olan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’i ise zor durumda bırakacak.

AŞIRI SAĞCI LİDER SEÇİLEMEDİ

Copeland’da seçimi kazanan Muhafazakar Partili kadın aday Trudy Harrison 13 bin 748 oy alırken, Stoke-on-Trent’te seçimi kazanan İşçi Partili aday Gareth Snell 7 bin 853 oy aldı.

Stoke-on-Trent’te milletvekilli için yarışan aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Paul Nuttall ise Snell’in ardından 5 bin 233 oyla ikinci sırada geldi.

Ülkede geçen yıl yapılan referandum da Stoke-on-Trent’teki seçmenlerin çoğunluğu Avrupa Birliği‘nden (AB) ayrılmaktan (Brexit) yana oy kullanmıştı. Brexit kampanyasının başını çeken UKIP’in bu ara seçimde bölgedeki milletvekilliğini İşçi Partisinden alabileceği değerlendiriliyordu.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda‘dan oluşan Birleşik Krallık‘ta 23 Haziran’da yapılan AB referandum unda halkın yüzde 52’si Brexit’ten yana oy kullanmıştı. (aa)