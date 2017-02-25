Koç, ‘Chatham House’a kurumsal ortak oldu

KOÇ Holding, dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan İngiltere merkezli Chatham House’un kurumsal ortağı ve ‘Türkiye Projesi’nin ana destekçisi oldu.

Türkiye’nin jeopolitik pozisyonunun dünya istikrarı ve güvenliği üzerindeki etkisi konusunda çalışmalar yürüten Türkiye Projesi, ayrıca “One Belt, One Road” (Bir Kemer, Bir Yol) olarak bilinen “Yeni İpek Yolu” girişiminde Türkiye’nin konumlandırılması ve Türkiye-Avrupa ilişkileri konularında çalışacak. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da Chatham House’un Mütevelli Heyeti’ne katıldı. Ali Koç’un küresel ve bölgesel ölçekte, sosyal, toplumsal ve ekonomik konulardaki tecrübesi ve görüşleri ile Mütevelli Heyeti’ne katkı sağlayacağı vurgulandı. Chatham House Mütevelli Heyeti, Birleşik Krallık eski Başbakanlarından Sir John Mayor’un başkanlığında faaliyetlerini yürütüyor.

GURUR DUYUYORUM

Chatham House ile iş birliğine gitmekten ve Türkiye odaklı böylesine önemli bir projeyi desteklemekten mutluluk duyduklarını belirten Ali Koç, şöyle devam etti: “Sağladığımız iş birliği ile Chatham House gibi uluslararası ilişkilerde etkili ve referans alınan bir düşünce kuruluşunun çalışmalarında Türkiye masasının varlığını korumayı ve araştırmaların devamlılığı için destek sağlayacak olmayı çok önemsiyoruz. Öte yandan, dış politika, iş dünyası ve sivil toplum alanlarında çok değerli uluslararası isimlerin bir arada olduğu Chatham House Mütevelli Heyeti’nde ülkemizi temsil edecek olmaktan ötürü de gurur duyuyorum. İş birliğimizin uzun soluklu ve fayda yaratan bir kapsama ulaşmasını diliyor, birlikte projeler geliştirmek için heyecan duyuyoruz.”

STRATEJİK ROLÜ VAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chatham House Direktörü Dr. Robin Niblett ise şunları söyledi: “Uluslararası politikaların geliştirilmesi konusunda, Türkiye’nin stratejik bir rolü var. Chatham House olarak bu stratejik konuma gereken önemin verilmesi konusunda kararlıyız. Türkiye Projesi’ni destekledikleri için Sayın Koç’a ve Koç Holding’e teşekkürlerimizi sunuyorum Chatham House’un, Sayın Koç’un katkı ve uzmanlığından faydalanacak olmasından memnuniyet duyuyorum.” (hürriyet)