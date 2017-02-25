Lefkaralılar kültürlerini Londra’da da yaşatıyor

LONDRA’DA yaşayan Lefkaralılar, geçtiğimiz hafta Pazar günü Haringey’deki Kıbrıs Evi’nde bir araya geldi.

Amaçlarının; İngiltere’de yaşayan Lefkaralıları buluşturmak ve Kıbrıs kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyleyen Lefkaralılar Derneği Başkanı Arif Serenova, “Yaşadığımız köyü gençlerimize anlatarak hafızalarında kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. En büyük amaçlarımızdan birisi de; aramızdaki bağları koparmadan hayatlarımıza devam etmek. Çünkü çoğumuz kendi akrabalarımızı bile tanımıyoruz. Bu yüzden yılın belli dönemlerinde bu tarz yemekler düzenleyerek bir araya geliyor, sohbetler gerçekleştiriyoruz.” dedi.

‘Lefkaralılar Balosu’nun ikincisini Ekim ayında düzenlemeyi planladıklarını anlatan Serenova, Dernek olarak topladıkları nakit parayı Kıbrıs’ın Çayırova köyündeki ilkokula bağışladıklarının da altını çizdi.