Leicester City’den kovulan Ranieri: Dün hayallerim öldü

İngiltere Premier Lig’de Leicester City’i geçen sezon şampiyon yaparak ‘peri masalı’nı başaran İtalyan teknik adam Claudio Ranieri, bu sezon gösterilen kötü performansın ardından kovuldu. Ranieri’nin görevden alınması birçok futbolsever tarafından eleştiri alırken, İtalyan çalıştırıcı ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

İşte Claudio Ranieri’nin ayrılık sonrası ilk sözleri…

“HAYALLERİM ÖLDÜ”

”Dün hayallerim öldü. Geçen yıl geçirdiğimiz harika sezon ve Premier Lig şampiyonluğundan sonra çok sevdiğim Leicester City’de uzun yıllar kalmak istiyordum. Malesef bu gerçekleşmedi. Eşim Rosanna ve tüm aileme Leicester’da geçirdiğim zaman içinde gösterdiği katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.

“ASLA UNUTMAYACAĞIM”

En çok da Leicester City taraftarına teşekkür ediyorum. Bu macera inanılmazdı ve sonsuza kadar benimle yaşayacak. Gazetecilere de çok teşekkür ediyorum. Sizlerle röportaj yapmak çok zevkliydi. Tüm kulübe, tüm futbolculara teşekkür ediyorum. Başardığımız şeyde hepinizin katkısı vardı. Ama en çok taraftarlar… Beni kalpleriniz içine aldınız ve çok sevdiniz. Ben de sizleri çok sevdim. Kimse bizim birlikte başardığımızı başaramaz. Umarım her aklınıza geldiğinde yüzünüzde bir gülümseme oluşur. Burada geçirdiğim zaman tarif edilemeyecek kadar güzeldi ve asla unutmayacağım. Benim için burada sizlerle beraber şampiyon olmak çok büyük bir mutluluk ve gururdu.” (haberler.com)