Limasollular Derneği UK’den ‘Kelebeklerin Dansı’na destek

Kıbrıslı Türk yazar Sunay Yakup Yakupsoy, üçüncü kitabı olan ‘Kelebeklerin Dansı’nı, Limasollular Derneği UK’in sponsorluğunda, Harringay’de bulunan Kıbrıs Evi’nde tanıttı. Kitabın satışından elde edilecek gelir, sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmak üzere Limasollular Derneği UK’e bağışlanacak.

Kıbrıs Evi’ndeki imza ve tanıtım gününe, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Londra Temsilcisi Zehra Başaran ve Limasollular Derneği UK Başkanı Arife Retvan olmak üzere Dernek üyeleri katılım gösterdi.

“BÜTÜN YAZDIKLARIMI BİRİKTİRDİM”

Üçüncü kitabı olan ‘Kelebeklerin Dansı’ ile yine büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan yazar Sunay Yakup Yakupsoy, yaptığı konuşmada duygularını şu şekilde ifade etti: “Yazma tutkum küçüklüğümden gelir. Hayatım boyunca yazdıklarımı biriktirdim ve zamanla daha da geniş kitlelere ulaşabilmek için çaba sarf ettim. Bugün geldiğim noktada, yazdıklarımı başta ailem, akrabalarım, torunlarım ve çevremdeki geniş bir insan topluluğunun takip ettiğini gördüm. Bu güzel hissin bana verdiği sevinçle ne kadar doğru bir iş yaptığımı da anlamış oldum. Bu tanıtım gününü organize eden başta Limasollular Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere, kızlarım ile torunlarıma çok teşekkür ediyorum.”

Yazar Yakupsoy, kitabın satışından elde edilecek gelirin, sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmak üzere Limasollular Derneği UK’e bağışlanacağını da dile getirdi.

“YAKUPSOY’A DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan da yaptığı konuşmada, Dernek olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek olduklarına dikkat çekti. Retvan, “Etkinliklerimizi her zaman, toplumları bir araya getirmek ve güzel bir ortam sağlamak amacıyla organize ediyoruz” dedi.

KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran da, “Her şeyin ‘kendi’ olması gereken bir zaman dilimi var. Eminim ki şu an da, Sunay Hanım’ın biriktirdikleri ve hayallerini gerçekleştirmek için adım atması gereken bir zaman dilimi… Bizler de kendisine elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.