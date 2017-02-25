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Seçmen kaydı için son gün 26 Şubat

— 25 Şubat 2017

TÜRKİYE’DE yapılacak Anayasa değişikliğinde oy kullanmak isteyen vatandaşların en geç 26 Şubat Pazar günü başvuru yapması gerekiyor.

Birleşik Krallık’ta ikamet eden Türk vatandaşlarının yurtdışı seçmen kütüğünde yer alabilmeleri için adres beyanında bulunmalı. Başkonsolosluk tarafından yapılan duyuruya göre yurtdışı seçmen kütüğünde yer almayan vatandaşların adres beyanı veya itiraz süreci devam ediyor. Pazar günü saat 12.00’de sona erecek süreçte posta ile yapılacak başvurular kabul edilmiyor.

Randevuya gerek kalmadan hafta içi ve sonu başvurular yapılabilecek. Konsolosluk 25 Şubat Cumartesi günü sabah 09.30-12.30 ve öğleden sonra 13.30-16.30 saatleri arasında, 26 Şubat Pazar günü ise saat 12.00’ye kadar hizmet verecek.

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