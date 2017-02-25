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Strese bağlı kortizol hormonu obeziteye yol açıyor

— 25 Şubat 2017

Bilim insanları, aldıkları saç örnekleri üzerinden yaptıkları çalışmada uzun süre strese maruz kalan kişilerin obeziteye daha yatkın olduğunu belirledi.

Sonuçları “Obesity” dergisinde yayımlanan çalışmada, İngiltere‘nin Londra ÜniversitesiAkademisi’nden (UCL) araştırmacılar, saç örneklerini kullanarak vücudun strese karşı salgıladığı kortizol hormonu seviyesini inceledi.

Çalışma, strese bağlı salgılanan kortizol hormonuna birkaç ay daha fazla maruz kalan kişilerin daha kilolu olduğunu gösterdi.

Bilim insanları çalışma sırasında yaşlanmayla ilgili bir araştırmaya katılan 54 yaş ve altındaki 2 bin 527 kişiden 4 yıl boyunca saç örnekleri aldı.

Her katılımcıdan, kafa derisine olabildiğince yakın yerden 2 santimetre uzunluğunda bir tutam saç alan araştırmacılar, bunun, yaklaşık saçın iki aylık uzamasına denk geldiğini belirtti.

Araştırmacılar, aynı zamanda, kilo, vücut kitle endeksi (VKE), bel çevresi ve saçtaki kortizolün zaman içinde obezitenin sürekliliğiyle nasıl ilişkili olduğunu inceledi.

Çalışma, saçlarında daha yüksek kortizol düzeyine sahip kişilerin bel çevrelerinin daha geniş olma eğiliminde olduğunu, daha kilolu ve VKE’lerinin daha yüksek bulunduğunu ortaya koydu.

Sonuçlar, 30 ya da daha fazla VKE’ye sahip veya bel çevresi erkeklerde 102, kadınlarda 88 santimetreden daha geniş olan ve obez olarak sınıflandırılan katılımcıların saçlarında özellikle yüksek düzeyde kortizolün gözlendi.

Araştırmanın lideri Dr. Sarah Jackson, “Bu sonuçlar, kronik stresin yüksek obezite seviyesiyle ilişkili olduğunu gösteren tutarlı bir kanıt sunuyor.” ifadesini kullandı. (aa)

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