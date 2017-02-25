Türkiye kökenli Zühal Demir, Belçika’da devlet bakanı oldu

Belçika Federal Hükümeti’nde yoksullukla mücadele, fırsat eşitliği, engelliler ve bilimsel politikalardan sorumlu devlet bakanlığına Türkiye kökenli Kürt politikacı Zühal Demir atandı.

Yeni Flaman İttifakı (N – VA) Parti Meclisi, Elke Sleur’ün istifası ile boşalan devlet bakanlığı görevine Zühal Demir’in getirilmesini oy birliği ile kabul etti.

Cuma sabahı yemin ederek görevine başlayan Zühal Demir, yoksullukla mücadele ve eşit haklar konularının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Başarısını anne ve babasına borçlu olduğunu söyleyen Demir, 1970’li yıllarda misafir işçi olarak Belçika’ya gelen babasının sık sık, “Burada şansınız var değerlendirin” dediğini aktardı.

N – VA lideri Bart De Wever ise atama ile ilgili yaptığı açıklamada, fırsat eşitliği konusunu topluma en iyi anlatacak ismin Zühal Demir olduğunu vurguladı. Demir’in bu şansı çok iyi değerlendireceğini söyleyen De Wever, “Zühal medyanın yolunu biliyor. Bu onun için bir artı olacak” dedi.

Zühal Demir’in bakanlık görevine atanması, Belçika medyasında da geniş yer buldu. Demir için, “PKK yanlısı” tanımlanması yapan medya kuruluşları Flaman medyası tarafından eleştirildi.

Het Belang van Limburg gazetesi, “Babasının ülkesi, Demir’i anlamıyor” başlığı ile verdiği haber – yorumda, Türk medyasını “ön yargılı olmakla” eleştirdi.

Gazete, Belçika Meclis Başkanı Siegfried Bracke’nin, geçen Aralık ayında Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi’ne Demir’e yönelik asılsız suçlamalardan duyulan rahatsızlığı ilettiğini anımsattı.

DEMİR: PKK’LI DEĞİLİM

Zühal Demir, Canvas adlı haber programına yaptığı açıklamada, “Ben Kürt kökenliyim. Barış yanlısıyım. PKK’ya hiçbir sempati duymuyorum. Kürt kökenli olmam PKK’lı olduğum anlamına gelmez. Şiddet hiçbir zaman çözüm olamaz” demişti.

Belçika basınına göre, Türk medyası bu açıklamayı çarpıttı. Limburg gazetesi, Türk medyasını “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağzını kullanmakla” suçladı.

Gazete, devlet bakanı olan Demir’in, “Ben hiçbir zaman PKK toplantısına katılmadım. Sadece Anvers’teki bir Kürt derneğinin sosyal etkinliğine katıldım. Yıllardır barışçı çözüm istiyorum. Sürekli suçlanmaktan sıkıldım” sözlerine haberinde yer verdi.

Zühal Demir, Türk medyasında yayımlanan peşmerge giysileri içindeki kadının kendisi olmadığını da vurgulayarak, “Bilerek ve isteyerek başka birinin fotoğrafını benmişim gibi kullanıyorlar. Artık sıkıldım, bunu yapanlar için suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu.

Tunceli ve Elazığ kökenli, maden işçisi bir babanın üçüncü çocuğu olan Zühal Demir, 12 Mart 1980’de Belçika’nın Genk kentinde dünyaya geldi. Leuven Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gören Demir, 2001 yılında milletvekili olarak Belçika Federal Meclisi’ne girdi.

16 yıldır milletvekilliği görevini sürdüren Demir, bir çok kez “Belçika’nın en etkili politikacısı” listesinde yer aldı. (bbctürkçe)