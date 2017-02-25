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Ünlü tasarımcı Zeynep Kartal ‘15 Temmuz’u unutturmuyor

— 25 Şubat 2017

 

İngiltere’de yaşayan dünyaca ünlü Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği rezidansında yine ses getiren bir defileye imza attı.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine tepki olarak ‘demokrasi’ temasının ön plana alındığı defileye, İngiliz basınının ilgisi de büyük oldu. Zeynep Kartal’ın özel olarak tasarladığı sonbahar-kış koleksiyonundan 20 kıyafeti; ünlü Fransız futbolcu Jibrel Cisse’nin eşi, manken Jude Cisse sergiledi. Defile öncesi, 15 Temmuz darbe girişiminde çekilen çarpıcı fotoğraflardan oluşan sergi de izlenime sunuldu.

Abdurrahman Bilgiç’in ev sahipliğindeki defileye iş ve moda dünyasından çok sayıda katılım oldu.

‘DEMOKRASİ GELİNLİĞİ’

Hatırlanacağı üzere; Zeynep Kartal, Eylül 2016’da İngiltere Parlamentosu’nda gerçekleştirdiği defilede yine ‘15 Temmuz’u konu edinmiş, finalde sergilenen, omuzları T.C. Cumhurbaşkanlığı forsu ile işlenmiş ‘Demokrasi Gelinliği’ ise izleyenlerden büyük alkış almıştı.

PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile eşi, Sefire Esra Bilgiç’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen defileye; T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, serginin sponsoru Özgül Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, TV yıldızı Vicky Pattison, modacı Marcella Martineli, İngiliz model ve şarkıcı Chole Jasmin ile iş ve moda dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

“15 TEMMUZ’U UNUTTURMAYACAĞIZ”

Program kapsamında yaptığı konuşmada, “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız” diyen Büyükelçi Bilgiç, bunun sadece devletin değil, tüm Türk vatandaşlarının görevi olduğunu kaydetti. Bilgiç, “Kuşaktan kuşağa bu tecrübeleri aktarmalıyız. Avrupa’da hain darbe girişimini ‘senaryo’ olarak değerlendirenler için bu fotoğraf sergisinin en iyi cevap olduğunu düşünüyorum.” dedi.

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