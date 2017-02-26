Ali Ağaoğlu’nun sevgilisi isyan etti

Terör tehdidi, IRA saldırılarından bu yana en yüksek düzeyde— 26 Şubat 2017
İngiltere’nin İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) bombalı saldırılarından bu yana en büyük “terör tehdidi” seviyesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşkla adını duyuran balerin Duygu Su Gürpınar, sosyal medya hesabında sitem dolu bir yazı kaleme aldı.
Kendisinden 39 yaş büyük işadamı ile ilişkisi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Gürpınar; ‘Elektrik faturamı düşünürken yanımda yoktunuz’ dedi.
İşte 24 yaşındaki Duygu Su’nun o paylaşmı:
“Size küçük bir kızın hayat hikayesini anlatmayı ve hiç bir zaman VAZGEÇMEMEYİ anlatmayı çok isterdim. Fakat , isteyenler yine benim anlattıklarımı değil . Anlamak istediklerini okuyacak bu yüzden yazmıyorum. Küçük bir sahil kasabasının stadyumunda yetişen, konservatuarda eğitim alan ve İzmir’in en güzel spor salonlarında tecrübe kazanan sıradan birisiyim.”
“O ağır antremanlarda yoktunuz. canım yanarken yoktunuz. 11 saat sadece dönüş provası yaparken yoktunuz. 39 kilo olmak için pamuk yediğimde yoktunuz. Ayak tırnaklarımı sökerken de yoktunuz. 6. Pilates dersimden sonra ki eve gidiş yolumda da yoktunuz. Elektrik faturamı düşünürken de yoktunuz. Sakatlandığımda , düştüğümde , ağladığımda da yoktunuz.”
“Şimdi ne değişti? Zaten yoktunuz. Olmayan bir şeyi göremem öyle değil mi? Şimdi olmasanız da olur. Ben ne geldiğim yeri nede kimsesizliğimi unuttum. Saygı ve selamlarımla…”
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak