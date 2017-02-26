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Ali Ağaoğlu’nun sevgilisi isyan etti

— 26 Şubat 2017

Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşkla adını duyuran balerin Duygu Su Gürpınar, sosyal medya hesabında sitem dolu bir yazı kaleme aldı.

Kendisinden 39 yaş büyük işadamı ile ilişkisi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Gürpınar; ‘Elektrik faturamı düşünürken yanımda yoktunuz’ dedi.

İşte 24 yaşındaki Duygu Su’nun o paylaşmı:

 

“Size küçük bir kızın hayat hikayesini anlatmayı ve hiç bir zaman VAZGEÇMEMEYİ anlatmayı çok isterdim. Fakat , isteyenler yine benim anlattıklarımı değil . Anlamak istediklerini okuyacak bu yüzden yazmıyorum. Küçük bir sahil kasabasının stadyumunda yetişen, konservatuarda eğitim alan ve İzmir’in en güzel spor salonlarında tecrübe kazanan sıradan birisiyim.”

“O ağır antremanlarda yoktunuz. canım yanarken yoktunuz. 11 saat sadece dönüş provası yaparken yoktunuz. 39 kilo olmak için pamuk yediğimde yoktunuz. Ayak tırnaklarımı sökerken de yoktunuz. 6. Pilates dersimden sonra ki eve gidiş yolumda da yoktunuz. Elektrik faturamı düşünürken de yoktunuz. Sakatlandığımda , düştüğümde , ağladığımda da yoktunuz.”

“Şimdi ne değişti? Zaten yoktunuz. Olmayan bir şeyi göremem öyle değil mi? Şimdi olmasanız da olur. Ben ne geldiğim yeri nede kimsesizliğimi unuttum. Saygı ve selamlarımla…”

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