Birkaç ay ömrü kalan minik taraftar, İngiltere’nin maskotu seçildi

Terör tehdidi, IRA saldırılarından bu yana en yüksek düzeyde— 26 Şubat 2017
İngiltere’nin İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) bombalı saldırılarından bu yana en büyük “terör tehdidi” seviyesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
İngiltere Futbol Federasyonu, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, birkaç ay ömrü kaldığı söylenen Bradley Lowery adlı 5 yaşındaki kanser hastası çocuğu milli takımın maskotu seçti.
Futbol sevgisiyle bilinen Bradley, İngiltere’nin 26 Mart’ta Wembley stadında Litvanya’yla yapacağı maçta milli takımla sahaya çıkacak.
Annesi, 2013’te nöroblastoma (otonom sinir sistemi tümörü) teşhisi konulan Bradley’nin birkaç ömrünün kaldığını söyledi.
Ailesi bu hafta Bradley’de yeni bir tümör görüldüğünü açıkamıştı.
Geçen yıl Bradley’nin New York’ta tedavi olabilmesi için başlatılan yardım kampanyasında yüzbinlerce sterlin toplanmıştı.
Ancak doktorlar, hastalığı ilerleyen Bradley’nin kurtulma ihtimali olmadığını söylediler.
Bradley, İskoçya’daki bir hastanede, tömörünün küçültülmesi için tedavi görüyordu.
Koyu bir Sunderland taraftarı olan Bradley, dün de takımının Everton deplasmanındaki maçında sahaya çıktı. (BBCTÜRKÇE)
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