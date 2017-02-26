Birmingham City 2-1 galip
— 26 Şubat 2017
İngiltere Championship’te Birmingham City deplasmanda Wolves’e 2-1 galip geldi.
Karşılaşmayı 27 bin 541 futbolsever izlerken, Kerim Frei 90 dakika şans alamadı. İlk yarıyı 2-0 (27 ve 32) önde kapatan Birmingham City karşısında 73’te bir gol bulan Wolves’a bu puan için yeterli olamadı.
Oynadığı 34 maçta 43 puana ulaşan Birmingham 14’üncü sıraya çıktı. Birmingham City 3 Mart Cuma akşamı sahasında Leeds United’ı saat 19.45’te başlayacak maçta konuk edecek.
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