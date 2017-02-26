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Brexit kaosunda İskoç viskisinin yükselişi

— 26 Şubat 2017

Brexit’in etkilerinin belirsizliği tetiklediği bu dönemde, İngiltere’de en azından bir sektör iyi gidişini devam ettiriyor: İskoç viski.

Malt viski, 2016 yılında rekor kıran ihracatıyla, 1.25 milyar dolar kazanç sağlamayı başarmıştı. Bu başarının payında büyüyen lüks endüstrisi ve prestij marketlerinin de katkısı olduğu düşünülüyor. Toplam üretimin yüzde 93’üne yakın bir kısmını ihraç eden İskoçya için ise ihracat satışları büyük önem taşıyor.

2015 yılında, ihracat rakamlarının toplamda 914 milyon pound’u bulmasıyla sektördeki hareketlenmenin farkına varılmıştı. Büyüme bununla da sınırlı kalmayıp, malt viski pazarının tamamında ihracat rakamlarını arttırarak yaklaşık 4 milyar poundu bulduğu açıklanıyor.

Bununla birlikte malt viski pazarı, ihraç edilen İskoç viskisi pazarının yüzde 25’ini oluşturuyor ve üretimin toplamda sadece yüzde 10’u olduğu belirtiliyor.

İngiltere’nin Brexit ile Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla artan viski ihracatının, zayıf pound değeriyle daha rekabetçi bir ihracat pazarına gireceği tahmin ediliyor.

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Hangi ülkeler alım yapıyor?

Sektörün en büyük pazarlarından biri olan Amerika’daki viski alımı büyük bir pay sahibi olarak göze çarpıyor. 2016 yılında satılan 855.6 milyon pound değerindeki İskoç viskisi 2015’e göre yüzde 14.2’lik artış göstererek büyük bir sıçrama gerçekleştirmiş gibi duruyor.

İkinci sırada yer alan Fransa ise, 416.2 milyon poundla toplam satışlarda Singapur, Tayvan ve İspanya’nın önüne geçiyor.

Bir başka büyük artış ise yüzde 8.4’lük oranla yaklaşık 100 milyon poundu bulan Japonya’da görülüyor.

Polonya, Litvanya ve Avustralya ise her birinde görülen yüzde 10 üstü artışla birlikte pazarda pay sahibi olan ülkeler arasında yer alarak dikkat çekiyor. (ONTRAVA)

 

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