Londra Gazete
Son haberler
26 Şubat 2017 - Başkanlık sistemi seçmenin kafasını karıştırdı
25 Şubat 2017 - 1917: Rusya’da özgürlüğün baharı
25 Şubat 2017 - Ünlü tasarımcı Zeynep Kartal ‘15 Temmuz’u unutturmuyor
25 Şubat 2017 - Limasollular Derneği UK’den ‘Kelebeklerin Dansı’na destek
25 Şubat 2017 - Seçmen kaydı için son gün 26 Şubat
Home / İngiltere ve Londra / Çin ile İngiltere arasında Hong Kong gerilimi

Çin ile İngiltere arasında Hong Kong gerilimi

— 26 Şubat 2017

Çinİngiltere‘nin yayımladığı “6 Aylık Hong Kong Raporu”na tepki göstererek, Londra yönetimine bu meseleye müdahil olma girişimlerini durdurması çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin Hong Kong meselesine ilişkin yayınladığı rapora karşı olduklarını bildirdi.

Hong Kong’un, Çin‘in “Özel İdari Bölgesi” olarak “tek ülke, iki sistem” prensibiyle yönetildiğini hatırlatan Gıng, meselenin kendi iç işleri olduğunu ve “yabancı ülkelerin müdahale hakkı olmadığını” ifade etti.

Pekin merkezi yönetimine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Gıng, Londra yönetimine “bu tür raporlar yayınlamaması ve Hong Kong meselesine karışmayı durdurması” çağrısında bulundu.

İngiltere parlamentosuna sunulan “6 Aylık Hong Kong Raporu”nda, insan hakları ve demokrasi konularına ilişkin Pekin merkezi hükümetine eleştiriler yöneltilmişti.

İngiltere, Hong Kong‘un Çin‘in egemenliğine geri dönmesinden bu yana geçen 20 yıllık sürede Pekin yönetiminin Hong Kong politikasını eleştiren 40 rapor yayınladı.

Hong Kong, Çin‘in “afyon savaşı”nı İngiltere‘ye karşı kaybetmesinden sonra 1842’de bu ülkeye devredilmişti.

Çin, daha sonra 1 Temmuz 1898’de Hong Kong dahil bölgedeki 235 adayı İngiltere‘ye kiraladı. Hong Kong, 1898’de imzalanan “kira sözleşmesiyle” uzun yıllar İngilterehakimiyetinde kalmış ve 1997’de Çin‘e geri devredilmişti.

Taraflar arasında imzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde, bölgeye 2047 yılına kadar Çin‘e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak “tek ülke, iki sistem” politikasıyla

Haber Okunma Sayısı: 251
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 834

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close