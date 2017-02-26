Çin ile İngiltere arasında Hong Kong gerilimi

İngiltere’de AB Referandum kampanyalarına dair derin soruşturma— 26 Şubat 2017
AB Referandumunun Britanya tarihindeki en pahalı politik kampanyalardan biri olduğu ortaya çıktı.
Çin, İngiltere‘nin yayımladığı “6 Aylık Hong Kong Raporu”na tepki göstererek, Londra yönetimine bu meseleye müdahil olma girişimlerini durdurması çağrısı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin Hong Kong meselesine ilişkin yayınladığı rapora karşı olduklarını bildirdi.
Hong Kong’un, Çin‘in “Özel İdari Bölgesi” olarak “tek ülke, iki sistem” prensibiyle yönetildiğini hatırlatan Gıng, meselenin kendi iç işleri olduğunu ve “yabancı ülkelerin müdahale hakkı olmadığını” ifade etti.
Pekin merkezi yönetimine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Gıng, Londra yönetimine “bu tür raporlar yayınlamaması ve Hong Kong meselesine karışmayı durdurması” çağrısında bulundu.
İngiltere parlamentosuna sunulan “6 Aylık Hong Kong Raporu”nda, insan hakları ve demokrasi konularına ilişkin Pekin merkezi hükümetine eleştiriler yöneltilmişti.
İngiltere, Hong Kong‘un Çin‘in egemenliğine geri dönmesinden bu yana geçen 20 yıllık sürede Pekin yönetiminin Hong Kong politikasını eleştiren 40 rapor yayınladı.
Hong Kong, Çin‘in “afyon savaşı”nı İngiltere‘ye karşı kaybetmesinden sonra 1842’de bu ülkeye devredilmişti.
Çin, daha sonra 1 Temmuz 1898’de Hong Kong dahil bölgedeki 235 adayı İngiltere‘ye kiraladı. Hong Kong, 1898’de imzalanan “kira sözleşmesiyle” uzun yıllar İngilterehakimiyetinde kalmış ve 1997’de Çin‘e geri devredilmişti.
Taraflar arasında imzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde, bölgeye 2047 yılına kadar Çin‘e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak “tek ülke, iki sistem” politikasıyla
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak