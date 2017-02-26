Londra Gazete
Son haberler
26 Şubat 2017 - Başkanlık sistemi seçmenin kafasını karıştırdı
25 Şubat 2017 - 1917: Rusya’da özgürlüğün baharı
25 Şubat 2017 - Ünlü tasarımcı Zeynep Kartal ‘15 Temmuz’u unutturmuyor
25 Şubat 2017 - Limasollular Derneği UK’den ‘Kelebeklerin Dansı’na destek
25 Şubat 2017 - Seçmen kaydı için son gün 26 Şubat
Home / Spor / Crawley Town’da üç puan sevinci: 2-1

Crawley Town’da üç puan sevinci: 2-1

— 26 Şubat 2017

Sky Bet League Two’da Crawley Town, deplasmanda Wycombe’yi 2-1 yenerek haftayı üç puanla tamamladı.

Maçın 15’inci dakikasında geriye düşen Crawley Town, 43 ve 84’te attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı 3 bin 206 seyirci takip ederken, Crawley Town, 32 karşılaşmada 42 puanla 16’ıncı sırada yer aldı. Kaleci Yusuf Mersin yedekler arasındaydı.

Crawley Town, 28 Şubat Salı akşamı sahasında saat 19.45’te start alacak maçta Exeter’le mücadele edecek.

Haber Okunma Sayısı: 30
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 834

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close