Crawley Town’da üç puan sevinci: 2-1

Terör tehdidi, IRA saldırılarından bu yana en yüksek düzeyde— 26 Şubat 2017
İngiltere’nin İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) bombalı saldırılarından bu yana en büyük “terör tehdidi” seviyesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Sky Bet League Two’da Crawley Town, deplasmanda Wycombe’yi 2-1 yenerek haftayı üç puanla tamamladı.
Maçın 15’inci dakikasında geriye düşen Crawley Town, 43 ve 84’te attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı 3 bin 206 seyirci takip ederken, Crawley Town, 32 karşılaşmada 42 puanla 16’ıncı sırada yer aldı. Kaleci Yusuf Mersin yedekler arasındaydı.
Crawley Town, 28 Şubat Salı akşamı sahasında saat 19.45’te start alacak maçta Exeter’le mücadele edecek.
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