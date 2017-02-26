Dönerci ustası Mesut Özil

İngiltere’de AB Referandum kampanyalarına dair derin soruşturma— 26 Şubat 2017
AB Referandumunun Britanya tarihindeki en pahalı politik kampanyalardan biri olduğu ortaya çıktı.
Arsenal‘de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Londra‘da bir Türk restoranında döner kesti.
KESERKEN MUTLU OLDU
Londra‘nın kuzeyindeki yer alan Türk restoranında döner kesen Mesut Özil‘i profesyonel bir ekip kayda aldı. Yıldız futbolcunun döner kestiği anlardaki mutluluğu da yüzüne yansıdı. Mesut’un döner keserkenki görüntüsü ise tüm sosyal medyada çokça konuşuldu. (HABERLER.COM)
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