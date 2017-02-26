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İngiltere’de AB Referandum kampanyalarına dair derin soruşturma

— 26 Şubat 2017

Yapılan açıklamaya göre AB’de kalma (Storonger In) ve Brexit (Vote Leave) kampanyalarının toplam gideri 32 milyon pound’luk bir değere sahipken, AB Referandumunun Britanya tarihindeki en pahalı politik kampanyalardan biri olduğu ortaya çıktı.

“Faturalarda tutarsızlık”

BBC’ye yapılan bir diğer açıklamada, her iki kampanyanın da gelir gider oranları karşılaştırıldığında faturalarda tutarsızlıklar ortaya çıktığı belirtildi. Electoral College’dan Bob Posner yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Kampanyalarda yapılan harcamalar dürüstlül ve şeffaflık esasına aykırı olmakla beraber toplum güvenini zedeleyebilir. Kampanya taraflarının bu konudaki yasal hükümlülüklerii yerine getirmemelerinden dolayı durumla ilgili soruşturmalarımız devam edecektir.”

 

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