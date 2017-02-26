İngiltere’nin 800 bin kişiye ihtiyacı var

İngiltere’de AB Referandum kampanyalarına dair derin soruşturma— 26 Şubat 2017
AB Referandumunun Britanya tarihindeki en pahalı politik kampanyalardan biri olduğu ortaya çıktı.
Tüm dünyadaki dijital dönüşüm, bu dönüşüme uyum sağlayacak toplulukları nasıl bulacağı üzerinden şekilleniyor. Son olarak İngiltere de teknoloji alanında gelecekte yaşayabileceği problemlerin üstesinden gelebilmek için çalışmalara başladı.
İngiltere Dijital Ekonomi Koalisyonu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülkede 2020’de teknoloji alanında 800 bin kişilik bir çalışan eksiği oluşacak.
İlk olarak Sunday Times gazetesinde bahsi geçen rapor İngiliz hükumetinin acilen yurt dışında teknoloji alanında çalışan (vasıflı) kişiler için yeni bir vize çıkartılması gerektiğini öne sürüyor.
Rapora göre 2016 yılında yatırımcılardan 6,7 milyar sterlin elde eden teknoloji sektörü 3 milyon kişiyi istihdam ediyor ancak İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden ayrılma kararı almasıyla dijital odaklı sektörde endişe yaratan bir açık oluşabilir.
Teknoloji alanında çalışanların, şu an çalışma izni için 20 bin kişilik -muhasebe, hukuk ve danışmanlıklarına veya 200 kişilik ‘istisnai yetenek’lere açık olan- İngiltere çalışma vizesine başvurması gerekiyor. (ONTRAVA)
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