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Islington, Highbury’de iki kişi bıçaklandı

— 26 Şubat 2017

Kuzey Londra’nın Islington bölgesinde Cumartesi sabaha karşı yaşanan iki bıçaklama olayı için polis alarma geçti.

Gece yarısından sonra 00.40 sularında  Highbury Corner’da, Upper Street’in köşesinde meydana gelen ilk olayda 28 yaşındaki bir erkek bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine polisle birlikte gelen hava ambulansı ekibi tarafından  hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Aynı dakikalar içinde aynı bölgede 17 yaşındaki bir erkek bıçakla yaralanmış olarak bulundu. İlk tedavisi olay yerinde yapılan yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Bölge polis tarafından kordon altına alındı.

Metropolitan Police sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, iki olayla ilgili şu ana dek tutuklama olmadığı kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiği iki bıçaklama olayı hakkında bilgisi olanların Islington Polisi’ni 101 ile @MetCC tweeter adresinden veya 0800 555 111 numarali Crimestoppers ile visitcrimstoppers-uk.org adresinden arayarak yardımcı olmaları istendi.

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