Just2Travel ile dünyanın her yerine tatil imkanı

2017 yılında Eco Turkey Travel ile birleşerek büyüyen Just2Travel, Edmonton bölgesinde 2 ayrı ofiste hizmet vermeye devam ediyor.

Yaz tatili destinasyonlarına İspanya, Yunanistan, Malta, İtalya, Fransa, Dubai, Dominik, Küba, Tayland, Vietnam, Hindistan ve benzeri tatil destinasyonlarını da ekleyen firma Türkiyeli müşterilerine Kanarya adaları Tenerife, Ibiza, Majorca, Barselona başta olmak üzere kişi başı bir hafta uçak bileti ve otel dahil £190’dan başlayan aile yaz paketi fırsatları sunuyor. Çok uygun paket tur fiyatları ile müşterilerine taksitli ve yüzde elliye varan indirimler sunan Just2Travel ayrıca ekonomik tatil paketleri yanında Yunanistan, Kıbrıs ve Dominik Cumhuriyeti, Küba, Meksika gibi ailelerin ilgi gösterdiği destinasyonlarına kültür turları da ilave edip olağanüstü indirimlerle tatil imkanı sunuyor.

TÜM TATİL DESTİNASYONLARDA İNDİRİM ZAMANI

Türkiye de Antalya Lara, Belek, Side, Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Bodrum gibi Türkiye’nin en sevilen tatil beldelerinde 5 yıldızlı her şey dahil nezih aile otellerinde en uygun fiyata hizmet veren acentenin müşterilerine daha iyi ve daha ulaşılabilir hizmet sunabilmek amacı ile başlattığı taksitle tatil kampanyası da yoğun ilgi görüyor.

KİŞİ BAŞI £190’A AVRUPA BAŞKENTLERİNİ GEZDİRİYORUZ

Şirket direktörü Ali Keskin, “Gruplara yönelik her hafta düzenli olarak Roma, Budapeşte, Prag, Barselona, Viyana, Venedik, Paris ve birçok Avrupa başkentine düzenli turlar düzenlediklerinin altını çizen şirket direktörü Murat Yüksel ise, “Herkesi tatile göndermeye kararlıyız. 10 kişiden başlayan gruplara yönelik kişi başı £190.00dan başlayan uçak, otel, transfer dahil, Çekoslovakya, Avusturya, Almanya, İtalya, Macaristan, İspanya veya Yunanistan seçeneklerini de müşterilerimize sunmaktayız. Onların bu yeni tercihlerine uygun olarak dünyanın diğer tüm destinasyonlarındaki tatil paketlerimizde de ödeme kolaylığı ile tatil yapabilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca en uygun fiyatlı paket turlarımız için bütçeye göre taksit seçeneklerimiz de mevcut.”

EN UYGUN FİYATLA UÇAK BİLETİ

Just2Travel ayrıca Türk Hava Yollar, Atlas jet, Pegasus, British Airways, Easyjet ve Ryanair, Wizz Air başta olmak üzere tüm hava yolları için en uygun fiyatlı uçak bileti temin ediyor. Almanya, Hollanda, İsveç ve İsviçre gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde en uygun tarife ve en uygun fiyat anlayışını tecrübeli satış ekibi ile sürdürüyor.

Adresler: Ana ofis: 52 South Mall, Edmonton Green Shopping Centre, Edmonton, N90TN, İkinci Branş: 274 Hertford Road, Edmonton, N9 7HE. Telefon Numaraları: 0203 598 1818, 0203 119 0004 veya 07775981818 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.