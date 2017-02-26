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Malmö, Avrupa’nın ‘tecavüz başkenti’ mi?

— 26 Şubat 2017

 

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKIP’in eski lideri Nigel Farage.

İngiltere’nin AB’den ayrılması kampanyasının öncülerinden Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKIP’in eski lideri Nigel Farage, göçmen karşıtı politikalarını savunmak için ABD Başkanı Donald Trump gibi İsveç’i örnek gösterdi ve ülkenin üçüncü büyük kenti Malmö’nün “Avrupa’nın tecavüz başkenti” olduğunu öne sürdü.

Trump son iki yılda çok sayıda mülteci kabul eden İsveç’in göçmenlik politikasını gündeme getirmiş ve hiçbir olay yaşanmamasına rağmen “Dün akşam İsveç’te olanlara bakın” demişti.

İsveç, bu sözler üzerine ABD’den açıklama istemişti.

Trump’ın politikalarına açık destek veren UKIP’in Avrupa Parlamentosu üyelerinden Farage da, “İsveç nüfusuna oranla, Avrupa’da en fazla genç ve erkek göçmen kabul eden ülke oldu ve cinsel suçlarda büyük boyutlarda artış başladı. Hatta, o kadar artış yaşandı ki, Malmö, Avrupa’nın ve muhtemelen dünyanın tecavüz başkenti oldu” dedi.

İsveç’in üçüncü büyük kenti olan Malmö, nüfusuna oranla, kayıtlara geçen vakalar açısından Avrupa’da en fazla tecavüzün yaşandığı şehirlerden biri.

Malmö, İsveç.

Ancak İsveç’te tecavüz vakalarında 2010’dan bu yana bir azalma söz konusu.

Uzmanlar tecavüz suçunu işleyen kişilerle ilgili verilerin yayımlanmaması nedeniyle bu suçlarla göçmenler arasında bağ kurulamayacağını söylüyor.

Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, yaklaşık 9.5 milyon nüfusu olan İsveç, 2015’te 162 bin sığınma başvurusu aldı. İsveç, nüfusuna oranla Avrupa’da en fazla mülteci kabul eden ülke oldu.

2015’teki ülkeye gelen sığınmacıların 114.470’i erkek. Bu kişilerden 45.790’ının yaşları 18 ile 34 arasında.

Aynı yıl İsveç’te 18.100 cinsel suç kayıtlara geçti. Bunun 5.920’si tecavüz vakaları.

Bu rakamlar, ülkede cinsel suçlarda bir önceki yıla oranla yüzde 11-12’lik bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. (BBCTÜRKÇE)

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