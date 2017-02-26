Martı, altı yıldır her gün aynı dükkandan cips ‘aşırıyor’

İskoçya’nın Arbroath kentinde bir martı altı yıldır her gün aynı sandviççi dükkanından cips “aşırıyor”.

Dükkanın çalışanları, Amerikalı aktör Steven Seagal’e atfen “Steven Seagull” (İngilizce martı) adını verdikleri martının günde 10 kez kadar dükkana uğradığını, kimsenin bakmadığını düşündüğü bir anda cipsi alıp çıktığını söyledi.

Bir çalışan, “Steven, burayı açtığımız ilk günden beri geliyor. Patates cipsini çok seviyor” dedi.Martıların karınlarını doyurmak için meskun mahallerde ava çıkması yeni bir şey değil. Martılar, doğaları gereği her zaman kolaylıkla balık bulabilecekleri su kıyılarında yaşıyor.

Ancak yıllar içinde bu hayvanlar, insanların tükettikleri yiyeceklere karşı bir alışkanlık geliştirdiler. Fakat, martıların zaman zaman insanların ellerindeki yiyeceklere saldırması bazı bölgelerde ciddi bir sorun.

İngiltere parlamentosunda geçen ay martılara karşı alınacak önlemler konusunda bir oturum yapıldı. Bir milletvekili, yeni evlerin martılara karşı korunaklı yapılması çağrısında bulundu.

İngiltere’de bir keresinde bir köpeği ve bir kamplumbağayı öldürerek tartışma konusu olan martılar, koruma altındaki türler arasında.

Bu yüzden, bu hayvanların öldürülmesi ya da güvercinler için yapıldığı gibi, yırtıcı hayvanlarla korkutularak kaçırılmaları yasak.

Londra’daki Trafalgar meydanında ve bazı binalarda, güvercinler eğitilmiş şahinlerle korkutuluyor.

Bu yüzden martı nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, açıkta yemek yenmemesi, çöp kutularının kapalı tutulması ya da binaların çatılarına ağ gerilmesi gibi önlemler tavsiye ediliyor.

Martıların ortalama ömrü 10-15 yıl arasında değişiyor. (BBCTÜRKÇE)