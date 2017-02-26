Medya patronu Aydın Doğan Londra’da görüntülendi

Terör tehdidi, IRA saldırılarından bu yana en yüksek düzeyde— 26 Şubat 2017
İngiltere’nin İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) bombalı saldırılarından bu yana en büyük “terör tehdidi” seviyesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Ünlü medya patronu Aydın Doğan emlak yatırımı yapmak için geldiği Londra’da görüntülendi.
Aydın Doğan başkent Londra’nın alışveriş merkezi olarak bilinen Oxford Caddesi üzerindeki bir binayı inceledi.
İşadamı Doğan’a, eşi Sema Doğan ve kızı olduğu tahmin edilen bir kadın eşlik etti.
Binanın alt katındaki bir mağazadan çıkan üçlü, yatırım yapmayı planladıkları binanın çeveresini gezerek incelemelerde bulundu.
Milyonlarca pound değerindeki bina Londra’nın merkezinde bulunuyor.
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