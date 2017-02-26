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Samsunlu Aleyna’ya, Oxford’da BM Genel Sekreteri ödül verecek

— 26 Şubat 2017

 

Samsun TAKEV Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna Doğa Kılırmış, The Trust for Sustainable Living (Sürdürülebilir Yaşam Vakfı) tarafından dünya genelinde düzenlenen kompozisyon yarışmasında onur ödülüne layık görüldü.

Okuldan yapılan açıklamada, 9. sınıf öğrencisi Kılırmış’ın Sürdürülebilir Yaşam Vakfı tarafından 77 ülkeden bin 233 öğrencinin katıldığı “We Can Beat Climate Change by 2030” (İklim değişimini 2030 yılına kadar durdurabiliriz) konulu kompozisyon yarışmasında onur ödülüne layık görüldü.

Vakfın dünyadaki iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla her yıl düzenlediği yarışmada ödül kazanan Kılırmış, ödülünü 3-7 Temmuz tarihleri arasında İngiltere‘de Oxford kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres‘in de katılacağı programda alacak.(AA)

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