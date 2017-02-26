Samsunlu Aleyna’ya, Oxford’da BM Genel Sekreteri ödül verecek

Terör tehdidi, IRA saldırılarından bu yana en yüksek düzeyde— 26 Şubat 2017
İngiltere’nin İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) bombalı saldırılarından bu yana en büyük “terör tehdidi” seviyesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Samsun TAKEV Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna Doğa Kılırmış, The Trust for Sustainable Living (Sürdürülebilir Yaşam Vakfı) tarafından dünya genelinde düzenlenen kompozisyon yarışmasında onur ödülüne layık görüldü.
Okuldan yapılan açıklamada, 9. sınıf öğrencisi Kılırmış’ın Sürdürülebilir Yaşam Vakfı tarafından 77 ülkeden bin 233 öğrencinin katıldığı “We Can Beat Climate Change by 2030” (İklim değişimini 2030 yılına kadar durdurabiliriz) konulu kompozisyon yarışmasında onur ödülüne layık görüldü.
Vakfın dünyadaki iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla her yıl düzenlediği yarışmada ödül kazanan Kılırmış, ödülünü 3-7 Temmuz tarihleri arasında İngiltere‘de Oxford kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres‘in de katılacağı programda alacak.(AA)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak