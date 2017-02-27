Astımlı çocuk 4 dakika yüzünden öldü— 27 Şubat 2017
Galler’de randevusuna dört dakika geç geldiği için aile hekimi tarafından geri çevrilen beş yaşındaki bir astım hastası, beş saat sonra öldü.
Galler’de randevusuna dört dakika geç geldiği için aile hekimi tarafından geri çevrilen beş yaşındaki bir astım hastası, beş saat sonra öldü.
2015’te meydana gelen olay, soruşturma raporunun yayımlanmasıyla ortaya çıktı.
Resmi kayıtlara göre, Newport kentinde yaşayan Ellie-May Clark, kreşte astım nöbeti geçirince ailesine haber verildi.
Annesi Shanice Clark, çocuğa aile hekiminden acilen randevu aldı.
25 dakika içinde klinikte olması gereken anne, iki aylık çocuğuna bakacak birilerini buldu ve komşusundan kendilerini arabayla bırakması için yardım istedi.
Shanice Clark 17.00’deki randevu için çocuğunu 17.04’te doktora getirebildi.
Ancak, doktor Joanne Rowe, randevuya geciktiği için ağır astım hastası olduğu bilinmesine rağmen çocuğu kabul etmedi.
Kliniğe gelirken birkaç dakika gecikeceklerini bildirmelerine rağmen aileye ertesi güne randevu verildi.
Beş saat sonra evde yeni bir astım nöbeti geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Altı ay ücretli izne çıkarılan Doktor Rowe, daha sonra başka bir kliniğe tayin edilirken çocuğun büyükannesi Brandi Clark, “Sadece birkaç dakika geç kalmışlardı. Hayatımız mahvoldu. Ama Dr. Rowe’un işini yapmaya devam etmesine ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesine izin verildi” dedi.
Clark, doktorun görevden men edilmesini talep etti. Olayla ilgili yeni bir soruşturma açılacağı belirtiliyor. (BBCTÜRKÇE)
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