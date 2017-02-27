Bankalarda 115 milyon TL unutuldu!

Türkiye’de 529 bin unutkan mudi, bankalarda 115 milyon TL bıraktı.

Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarda yaklaşık 115 milyon lira unutuldu. 31 Aralık 2016 itibariyle bankalar tarafından TMSF’ye ön bildirimi yapılan 528 bin 876 hesap bulunurken, zaman aşımı için son tarih 15 Haziran 2017 olarak belirlendi.

Bu yıl ön bildirimi yapılanlar içinde bakiyesi en yüksek unutulmuş hesap, 284 bin dolar oldu. Bireylerin yanı sıra şirketler, vakıflar, dernekler, siyasi partiler ile devlet kurumlarının da bankalarda unutulmuş hesabı bulunuyor. Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarla ilgili süreç devam ederken, Bankacılık Kanunu gereği unutkan mudiler için çağrılar da yapılmaya başlandı.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ 10 YIL

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi ve herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi oluyor. Bankalar bu çerçevede zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin duyurularını Şubat ayından itibaren internet sitelerinden yayınlıyor. Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını, Mayıs 2017 sonuna kadar www.zamanasimi.org/tbb internet sitesindeki arama motorunu kullanarak öğrenebiliyor.

SON TARİH 15 HAZİRAN

Yaptıkları aramada zaman aşımına uğramış hesapları olduğunu öğrenenler, bu hesapları kapatabilmek için 15 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili banka şubelerine veya genel müdürlüklerine kimlik kartı ile başvurabilecek. Müşterilerin başvurmamaları halinde ise yasa gereği zaman aşımına uğramış bakiyeleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilecek.

Öte yandan; zaman aşımına uğrayarak TMSF’ye devredilen hesaplar geçen yıl yaklaşık 93 milyon lira, 2015’te 94,5 milyon lira, 2014’te 95,2 milyon lira, 2013’te ise 119 milyon lira olmuştu.