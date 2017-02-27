Braintree yine takıldı: 0-0

Astımlı çocuk 4 dakika yüzünden öldü— 27 Şubat 2017
Galler’de randevusuna dört dakika geç geldiği için aile hekimi tarafından geri çevrilen beş yaşındaki bir astım hastası, beş saat sonra öldü.
Vanarama National League’de Braintree, sahasında Maidstone ile 0-0 berabere kaldı.
Son deplasman maçında Maccsfield’e 2-0’lık skorla boyun eğen Braintree, evindeki karşılaşmada atak oynamasına karşılık gol yollarında başarılı olamadı.
33 maçta 38 puana ulaşan Braintree, 17’inci sırada kaldı. Braintree, 28 Şubat Salı akşamı saat 19.45’te başlayacak maçta Bromley’in konuğu olacak.
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