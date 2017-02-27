Dalston, Kingsland Road’da kafasından bıçaklandı— 27 Şubat 2017
Doğu Londra’nın Hackney, Dalston, Kingsland Road üzerinde, yoğun alışverişin yapıldığı merkezde bıçaklı saldırıya uğrayarak kafasından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Doğu Londra’nın Hackney, Dalston, Kingsland Road üzerinde, yoğun alışverişin yapıldığı merkezde bıçaklı saldırıya uğrayarak kafasından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Pazar günü saat 15.00 sularında meydana gelen olayda elindeki et bıçağıyla saldırıda bulunan 32 yaşındaki bir kişi polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polis Dalston Juction ve Dalston Kingsland Road istasyonlarına yakın bölgeyi kordon altına aldı. Tedavi altında bulunan 40 yaşındaki kişinin hayati tehlikesi olmamakla birlikte, sağlığının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bölgede bulunanların bir kısmı olayı terör saldırısı sanarak, koşarak kaçarken, tanıklardan biri “Bir adam önümde çığlıklar atarak ilerliyordu. Her yerde kan vardı” dedi.
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