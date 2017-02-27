“Güzel olduğum için işten kovdular”

FİZİKSEL güzelliğin iş bulma ve kariyerinde yükselme konusunda işe yüzde yüz işe yaradığına inanıyorsanız bir kez daha düşünün.. Çünkü, 24 yaşındaki İngiliz kadın Emma Hulse, tam da bu yüzden işini kaybettiğini ileri sürdü. Hulse, patronunun “fazla güzel” göründüğü gerekçesiyle işine son verdiğini iddia etti.

Genç kadın patronunun kendisine “Sen podyuma çıkmıyor musun? ” diye sorduğunu anlatarak “Bana birlikte bir şeyler içmeyi önerdi ve sonra da eve gönderdi” diye konuştu. Genç kadının serbest yapımcı asistanı olarak görev yaptığı Unit TV’nin yöneticileri ise olayın araştırılıp doğrulandığını söz konusu bölüm şefinin artık kendileriyle birlikte çalışmadığını açıkladı. Emma Hulse, daha önce başına hiç böyle bir olayın gelmediğini belirterek “Güzel göründüğüm için böyle işten çıkarıldığım hiç olmamıştı” diye konuştu.