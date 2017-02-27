“Güzel olduğum için işten kovdular”

Astımlı çocuk 4 dakika yüzünden öldü— 27 Şubat 2017
Galler’de randevusuna dört dakika geç geldiği için aile hekimi tarafından geri çevrilen beş yaşındaki bir astım hastası, beş saat sonra öldü.
FİZİKSEL güzelliğin iş bulma ve kariyerinde yükselme konusunda işe yüzde yüz işe yaradığına inanıyorsanız bir kez daha düşünün.. Çünkü, 24 yaşındaki İngiliz kadın Emma Hulse, tam da bu yüzden işini kaybettiğini ileri sürdü. Hulse, patronunun “fazla güzel” göründüğü gerekçesiyle işine son verdiğini iddia etti.
Genç kadın patronunun kendisine “Sen podyuma çıkmıyor musun? ” diye sorduğunu anlatarak “Bana birlikte bir şeyler içmeyi önerdi ve sonra da eve gönderdi” diye konuştu. Genç kadının serbest yapımcı asistanı olarak görev yaptığı Unit TV’nin yöneticileri ise olayın araştırılıp doğrulandığını söz konusu bölüm şefinin artık kendileriyle birlikte çalışmadığını açıkladı. Emma Hulse, daha önce başına hiç böyle bir olayın gelmediğini belirterek “Güzel göründüğüm için böyle işten çıkarıldığım hiç olmamıştı” diye konuştu.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak