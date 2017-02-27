Manchester United, İbrahimoviç’le Lig Kupası’nı aldı

Brexit İngiltere’de doktor açığı doğurabilir— 27 Şubat 2017
Avrupa ülkelerinde staj gören binlerce doktorun İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının ardından İngiltere’den ayrılabileceği uyarısı yapıldı.
İngiltere Lig Kupası’nın sahibi Manchester United oldu. Wembley Stadyumu’nda oynan mücadeleye Kırmızı Şeytanlar hızlı başladı. 19. dakikada Zlatan İbrahimovic, takımını 1-0 öne geçirdi. Man United 38. dakikada Lingard’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı. 45. dakikada Gabbiadini fileleri havalandırarak farkı 1’e indirdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Southampton Gabbiadini’nin yeniden fileleri havalandırmasıyla 2-2’lik eşitliği yakaladı. 87. dakikada sahneye çıkan İbrahimovic, attığı golle hem skoru belirledi hem de Manchester United‘a kupayı kazandırdı. (İHA)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak