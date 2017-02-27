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Nusr-Et, İngiltere ve ABD’de restoran açacak

— 27 Şubat 2017

 

Nusr-Et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe, Turquality programına başvurduklarını ve yakında katılacaklarını belirtti. Nusr-Et ABD ve İngiltere’de yeni restoranlar açacak.

Sosyal medyada yaptığı tuzlama hareketi ile ünü tüm dünyaya yayılan Nusr-Et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe, yurtdışında büyümek için düğmeye basarken, Turquality programına katılmak için de harekete geçti. Dubai’deki restoranında yurtdışındaki planlarını anlatan Nusret Gökçe, Turquality programına katılma yönünde başvurularını yaptıklarını belirtti.

TURQUALITY KAPSAMINDA DÜNYAYA AÇILACAK

Türk şirketlerinin markalaşması yönünde adımlarını teşvik etmek için kurulan dünyanın ilk devlet destekli programı olan Turquality, kira, tanıtım, danışmanlık, reklam gibi faaliyetlerde firmalara destek oluyor. Kısa zamanda Turquality kapsamına gireceklerini belirten Nusret Gökçe, ilk adım olarak ABD ve İngiltere’de yeni restoranlar açmak istediğini belirtti.

HAZİRAN’DA ABD VE LONDRA’DA

Halihazırda yurtdışında sadece Dubai’de bulunan Nusr-Et’in ABD ve İngiltere’de açacağı restoranların ilk start tarihi ise bu yıl ortası. Nusret, “Haziran ayında Londra ve New York’ta restoran açmış oluruz” dedi.

TAMAMEN DOĞAL STRATEJİ

Nusret Gökçe’nin, ilk restoranlarını açacağı yerler ise Londra Knightsbridge ve New York 56’ncı Cadde olarak duyuruldu. Dünya yıldızları Leonardo Di Caprio, Rihanna, Ben Affleck gibi isimlerin bile #Saltbae hastag’ine dahil olduğunu hatırlatan Gökçe, “Herhangi bir pazarlama ya da halkla ilişkiler firmasının desteği ile planlanmadı. Kendi içimden gelen bir hareket olarak çıktı. Doğal olunca da insanlar sahiplendi” dedi. (SABAH)

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