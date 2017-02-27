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Türk ve İngiliz araştırmacılar Londra’da bir araya geldi

— 27 Şubat 2017

  

İngiltere ve Türkiye arasında imzalanan Newton-Katip Çelebi Fonu dolayısıyla projelerini ve çalışmalarını toplum ve basınla paylaşan Türk ve İngiliz araştırmacılar, Royal Academy of Engineering’den (RAE) ekibiyle Londra Büyükelçiliği Rezidansı’ndası düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Londra Büyükelçiliğinden 1. Müsteşar Güçlü Cem Işık

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinden 1. Müsteşar Güçlü Cem Işık’ın açılışını yaptığı akşamda, Işık şunları söyledi: “Bilim ve inovasyon yaşamımızın merkezinde, tabii ekonomik büyümenin de merkezinde. Ülkelerimizin ekonomik rekabet gücü ancak yüksek teknoloji ve inovasyonla garanti altına alınabilir.” ifadelerini kullandı.

Merih Himmetoğlu

“Türkiye ve Birleşik Krallık bilim ve inovasyon alanlarında zaten sağlam bir zeminde işbirliği içerisinde bulunuyor. Newton – Katip Çelebi Fonu 2014 yılında Türkiye ve Birleşik Krallık arasında yüksek eğitim ve inovasyon alanlarında araştırmacıları güçlü bir şekilde işbirliğini sağlamak için oluşturuldu.”

Türkiye’den 10 araştırmacının katıldığı davette, tarımdan, teknoloji ve afet yönetimine kadar pek çok alanda farklı projelerin varlığı belirtilirken, araştırmacılar ve davetliler rezidans tarafından sunulan aparetifler eşliğinde bilgi alış verişinde bulundular.

Bu yılki grubun çalışmalarını gözlemlemek için Londra’da bulunan TUBITAK temsilcisi Merih Himmetoğlu, geçtiğimiz yıl başlayan programla 25 araştırmacının bugüne kadar katılım gösterdiğini ve kendi proje planları ve ürünlerini ticarileştirme alanında çok önemli adımlar atıldığını söyledi.

 

“TÜRKLERİN GİRİŞİMCİLİĞİNİ DAHA ÖNCE HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM”

Londra Gazete’ye konuşan The Leaders of Innovation programı mentorlerinden Mark Vellacott, projelerinde beraber çalıştığı Türk araştırmacıların yenilikçi, girişimci ve çalışkan niteliklerinin diğer gruplara göre çok daha önde olduğunu belirtirken kısa sürede çok verimli sonuçlar aldıklarını belirtti.

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