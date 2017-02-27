Walsall tek golle mağlup oldu

Brexit İngiltere’de doktor açığı doğurabilir— 27 Şubat 2017
Avrupa ülkelerinde staj gören binlerce doktorun İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının ardından İngiltere’den ayrılabileceği uyarısı yapıldı.
Sky Bet League One’da Walsall, rakip sahada AFC Wimbledon’a 1-0 mağlup oldu.
Walsall karşılaşmada atak oynamasına karşın 68’de yediği gole karşılık veremedi. Bu maçta 90 dakika oynayan Erhun Öztümer’in 20 metreden attığı enfes şutu rakip kaleci son anda önledi.
Maçı 4 bin 586 seyirci izledi. Puanını 34 maçta 46’da bırakan Walsall, 12’inci sıraya geriledi.
Walsall, 28 Şubat Salı akşamı kendi sahasında saat 19.45’te Chesterfield ile oynayacak.
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