Ware FC, liderden iki maçta 8 gol yedi

Astımlı çocuk 4 dakika yüzünden öldü— 27 Şubat 2017
Galler’de randevusuna dört dakika geç geldiği için aile hekimi tarafından geri çevrilen beş yaşındaki bir astım hastası, beş saat sonra öldü.
Ryman League Division One North’da Ware FC, üst üste lider Brightlingsea ile oynadığı iki lig maçında kalesinde 8 gol gördü.
Geçen hafta arası rakip sahada 5-0 mağlup olan Ware FC, hafta sonu ise kendi sahasında 3-0 kaybetti. İlk maçı 118, ikincisini ise 102 futbolsever izledi. İki karşılaşmada da kalede Darren Behçet ile Murat Karagül görev yaptı.
Ware FC, 36 maçta 38 puanla 20’inci sırada yer alıyor. Ware FC, 4 Mart Cumartesi günü rakip sahada Bower&Pitsea ile saat 15.00’de karşılaşacak.
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